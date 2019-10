Un trekking urbano per scopreire il borgo di Santa Sofia

L'autunno è il periodo migliore per riappropriarci del tempo e riscoprire il gusto di vivere lentamente, e un'ottima idea per farlo è seguire le orme di A Spasso, il percorso di trekking urbano alla scoperta del borgo di Santa Sofia in Provincia di Forlì-Cesena.

Il 2 novembre parte un percorso turistico facile e alla portata di tutti, che si snoda per le vie del paese toccando i punti più belli e interessanti che fanno di Santa Sofia una perla dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Una delle spine dorsali della nostra comunità è il mondo delle associazioni, che anche in occasione della XVI^Giornata Nazionale del Trekking Urbano uniranno le forze per rendere unica la scoperta del borgo, tra storia, arte, natura, paesaggio, letture a cura di Sophia in Libris e gastronomia.

Scoprire le cose assieme è la migliore occasione di incontro: vi aspettiamo quindi a Santa Sofia, rigorosamente “slow”, rigorosamente A Spasso!



In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a domenica 3 novembre.



A seguire degustazione di prodotti tipici inoltre, i partecipanti potranno godere di uno sconto presso i ristoranti aderenti ad Autunno Slow.



Per informazioni: scrivi a aspasso.santasofia@gmail o a turismo@comune.santa-sofia.fc.it o chiama l'Ufficio Cultura al 0543 974551