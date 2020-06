A spasso tra i tesori romagnoli: dal borgo medievale alla Grotta Urlante

Si va alla scoperta dei tesori del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi con Meeters, il progetto di diffusione culturale e sociale che opera proponendo esperienze organizzate nelle mete più affascinanti e suggestive del territorio italiano.

Domenica 14 giugno ci si addentra nei paesaggi ameni e incontaminati di questo polmone verde dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Si parte dal borgo di Premilcuore, località medievale che sorprende con i suoi monumenti romanici e i caratteristici ponti a schiena d’asino.

Inizia poi un percorso più impegnativo che regala scenari unici sul Parco Nazionale. Camminando al cospetto dell’alta valle del fiume Rabbi, si raggiunge la meravigliosa Grotta Urlante, una suggestiva insenatura scavata nella roccia nel corso dei secoli. L’urlo dell’acqua che si getta nel vuoto è assolutamente da vedere e contemplare. La caverna, inoltre, è coronata da un ponte e da un’antica gualchiera, un macchinario utilizzato in passato per la follatura dei tessuti di lana.

Dopodiché, percorrendo sentieri un tempo battuti da briganti e contrabbandieri, si incontrano dapprima delle verdi piscine naturali, poi le incantevoli cascate della Sega e della Seghina.

Per partecipare alle escursioni occorre prenotarsi sulla piattaforma di Meeters. L'escursione di domenica 14 giugno è in programma dalle 14 alle 18, questo è il link per prenotarsi: https://meeters.org/event/premilcuore-pomeriggio?date=5ee096f7377f7e0be0e6ea84

Costo: 20 euro a persona.