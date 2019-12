A teatro la commedia di Molière "La Scuola delle Mogli"

Arturo Cirillo è protagonista sul palcoscenico del Teatro Diego Fabbri di Forlì, nella doppia veste di interprete e regista di La Scuola delle Mogli, commedia di Molière, qui tradotta da Cesare Garboli, in scena da giovedì 19 a sabato 21 dicembre alle ore 21 e domenica 22 dicembre alle ore 16. Ad accompagnare Cirillo (nel ruolo di Arnolfo), sono Valentina Picello (già vincitrice del Premio Mariangela Melato come “migliore attrice emergente”), Rosario Giglio, Marta Pizzigallo e Giacomo Vigentini.

Gli interpreti dello spettacolo incontrano il pubblico sabato 21 dicembre alle ore 18 al Ridotto del Teatro Diego Fabbri. L’ingresso all’Incontro è gratuito fino a esaurimento posti.

La scuola delle mogli è una commedia sapiente e di sorprendente maturità: vi si respira un’amarezza e una modernità come solo negli ultimi testi Molière riuscirà a trovare. Vi è la gioia e il dolore della vita, il teatro comico e quello tragico, come in Shakespeare. Il tutto avviene in un piccolo mondo con pochi personaggi.

"Una commedia alla Plauto che nasconde uno dei testi più moderni, contraddittori ed inquieti sul desiderio e sull’amore. - spiega Arturo Cirillo - Dove si dice che la natura dà maggiore felicità che non le regole sociali, che gli uomini si sono dati. Dove il cuore senza saperlo insegna molto di più di qualsiasi scuola. Dove Molière riesce a guardarsi senza pietismo, senza assolversi, ma anzi rappresentandosi come il più colpevole di tutti, il più spregevole (ma forse anche il più innamorato), riuscendo ancora una volta a farci ridere di noi stessi, delle nostre debolezze ed incompiutezze, della miseria di essere uomini".

Biglietti: da 12 a 27 euro.