"A Treb par... la Befana", al Circolo della Scranna il 23esimo trebbo di poesia dialettale

Domenica 5 gennaio, alle 15.30, al Circolo della Scranna, corso Garibaldi 80, il Comitato Culturale di Pieveacquedotto organizzerà “A Treb par... la Befana”, 23esimo trebbo di poesia dialettale con i poeti Germana Borgini, Gianfranco Miro Gori, Marino Monti.

Per la sezione “Un fil ad storia cun la puesì ad…”, Radames Garoia e Nivalda Raffoni leggeranno alcune poesie e zirudelle di Mario Vespignani che sarà ricordato dal giornalista Ennio Gelosi. Note musicali di Veris Giannetti. Presenterà l'incontro Piergiuseppe Bertaccini.

Alle 17, Gabriele Zelli e Roberto Balcani, vice presidente del Foto Cine Club Forlì, presenteranno il calendario 2020 “Pieveacquedotto in scatti”, dove sono state pubblicate le fotografie dei nove classificati quarti a pari merito dell'omonimo concorso fotografico che si è svolto nei mesi scorsi: Ivana Barzanti, Patrizia Casadei, Alvaro Lucchi, Rosalda Naldi, Giovanna Rosati, Maura Servadei, Valentina Tisselli, Valerio Tisselli e Roberto Valentini, oltre a quelle dei primi tre classificati, nell'ordine, Loredana Lega, Matteo De Maria e Marco Rustignoli.

Il tema del concorso fotografico, "Il nuovo che avanza e che trasforma Pieveacquedotto", ha dato la possibilità ai concorrenti di mettere in risalto i diversi interventi edilizi attualmente in corso nella frazione come la realizzazione delle nuove sedi di importanti aziende forlivesi: Conad, Vem Sistemi e altre, oltre alla presenza di attività da poco insediate ma capaci di attirare clienti come, Orto Mio, il centro commerciale Globo e l'Ipermercato. Ingresso libero.