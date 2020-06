A tutta musica con il Corrado Cacciaguerra rock trio

Venerdì 19 giugno, dalle 20. 30, torna la musica live allo Sporting Panighina di Bertinoro con il Corrado Cacciaguerra Rock Trio.

Corrado Cacciaguerra, chitarrista romagnolo attivo fin dagli anni 70, suona tutti i tipi di musica ma con il blues, il rock, il funky nel cuore. Il suo Rock Trio è nato 6 anni fa e comprende il bassista/cantante Mario Balducci e il batterista Roberto Leoncini, entrambi veterani e valenti musicisti.

La versatilità dei membri del gruppo permette loro di spaziare dal rock and roll, al rithm & blues, al rock, al pop, al funky. Aver vissuto ai tempi d'oro permette loro di essere convincenti e tasmettere le emozioni dei grandi, come Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Who, U2, Police, Credence Clearwater Revival, Beatles, Rolling Stones, Queen, Sweet, Clapton, Supertramp, Santana, Black Sabbath, Bowie, Bee Gees, Free, Boston, Bob Marley, Joe Cocker, Kiss, e altri ancora.

Prenotazioni al numero 3479905239.