Si inaugura sabato 3 marzo alle ore 16.00 presso il piano terra di Palazzo Albertini la mostra sul noto cantautore forlivese intitolata “A tutti parlo di Te. In viaggio con Claudio Chieffo” già presentata nell’ultima edizione del Meeting di Rimini. Il percorso espositivo, all’interno del quale sono previsti momenti di canto dal vivo, offrirà l’occasione per rincontrare o incontrare per la prima volta il nostro concittadino attraverso le pagine dei suoi diari, le sue foto, ma soprattutto attraverso il suo sguardo e le sue canzoni grazie a una trentina di pannelli fotografici e a un prezioso video ricco di inediti. Saranno presenti all’inaugurazione il Sindaco di Forlì, la famiglia, gli amici di Claudio ed i curatori della mostra. Aperta dal 3 al 13 Marzo, sarà visitabile nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16 alle 19.00. L’ingresso è gratuito.

A chiusura dell’esposizione inoltre, il 13 marzo alle ore 21, presso il Teatro Diego Fabbri, si terrà il concerto dedicato a Claudio eseguito dal figlio Benedetto Chieffo. L’ingresso sarà ad offerta libera ed il ricavato devoluto ad un progetto del Comitato per la Lotta Contro la Fame nel Mondo. È gradita prenotazione presso la mostra di Palazzo Albertini o telefonando al numero 331.2189805.

La mostra, realizzata dal Comitato “Amici di Claudio Chieffo”, è voluta e proposta a Forlì dall’Amministrazione Comunale, dal Centro Culturale Don Francesco Ricci e da Comunione e Liberazione.