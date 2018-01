Tributo a David Bowie: gli Absolute Beginners in concerto

Absolute Beginners in concerto. La Tribute Band di David Bowie sarà protagonista venerdì sera, a partire dalle 21,30, all'X Ray Pub di via Bertini. Nata a Bologna nel 2006, propone fedelmente tutte le canzoni più famose del Duca Bianco, da "Starman" a "Let's Dance", da "Life on Mars" a "Heroes" L'Absolute Beginners è composta da Gianni Orsini (voce e chitarra acustica), Monica Losi (voce e chitarre), Fabio Selleri (tastiere e voce),Paolo Ricci (basso), Fabio Tarantino (chitarra) e Paolo Galli (batteria).