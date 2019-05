Acceleratori di particelle, se ne parla al Circolo Root di San Pietro in Guardiano

Tutti avrete sentito parlare di LHC, del CERN, ed in generale degli acceleratori di particelle. Ma a cosa servono e perché li costruiamo? Il Dottor Emanuele Laface, in collegamento dai laboratori dell’European Spallation Source (ESS) a Lund, Svezia, cercherà di dare una risposta a questa domanda e risponderà alle vostre curiosità in materia di fisica delle particelle elementari.