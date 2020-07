"Acrobazie d'estate": appuntamento con la cultura al Caffè del teatro

Una settimana di Acrobazie d'estate al caffé. Venerdì 10 luglio, ore 18 "Sulle tracce di Pavese" con Gianfranco Lauretano (poeta). Lunedì 13 luglio, ore 18 "Federico Fellini, la città, le donne, la poesia" con Giacomo Manzoli (Docente Unibo). Mercoledì 15 luglio, ore 18 "Favole da riformatorio" con Ugo Cornia (scrittore). Venerdì 17 luglio, ore 18 "Finta pelle" con Saverio Fattori (scrittore).

Acrobazie d'estate sono quattro incontri culturali di pirotecnica varietà. Pensati sui tavolini del Caffè del Teatro di Forlì, cercano di destreggiarsi in maniera un po' funambolica in questi tempi difficili. Il primo salto è nel segno di un omaggio dovuto: Cesare Pavese a 70 anni dalla scomparsa. Ad accompagnarci sui luoghi della sua vita sarà il poeta Gianfranco Lauretano, che ne ha attraversato la geografia fisica oltre che letteraria nei viaggi raccontati poi in "Sulla traccia di Pavese"(Rizzoli). La seconda giravolta è quella dentro il circo di Fellini, nei suoi cento anni. La guida è uno dei massimi esperti di cinema italiano, il professor Giacomo Manzoli del DAMS di Bologna. Si prosegue con le acrobazie linguistiche e letterarie di Ugo Cornia, scrittore tra i migliori in Italia. Il suo ultimo "Favole da riformatorio"(Feltrinelli) è un concentrato di tenerezza e comicità. Chiude lo show un altro scrittore di oggi, Saverio Fattori, che con "Finta Pelle" (Marsilio) ha scritto un romanzo duro e limpido sulle tossicodipendenze di ieri e di oggi nel profondo della provincia italiana. La rassegna è a cura di Anna Luisa Santinelli, Filippo Reina, Martina Marullo.