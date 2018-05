"Adotta un musicista", Romagna protagonista con Amici dell'Arte

Domenica 13 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la Sala Sangiorgi, corso Garibaldi 98, Forlì, si terrà un concerto che vedrà come protagonisti i musicisti romagnoli premiati in occasione della quattordicesima edizione del concorso "Adotta un musicista", promosso dagli Amici dell'Arte. Si esibiranno: Tommaso Esposito, chitarra, Raffaele De Matteis, pianoforte, Diana Bolognesi, violino, Beatrice Chiavacci, violino.

Il concorso si è tenuto lo scorso mese di marzo, presso la Fabbrica delle Candele, sostenuto, fra gli altri, dal Lions Club Forlì Host. "In questa occasione intendiamo offrire ai giovanissimi musicisti locali, dichiara Gabriele Zelli, presidente del Club, l'opportunità di farsi ulteriormente conoscere, dopo che una giuria composta dal musicologo e giornalista Oreste Bossini, e dai musicisti Danilo Rossi, Paolo Fantini, Filippo Pantieri e Igor Buscherini, li ha ritenuti meritevoli di figurare tra i primi posti nelle relative sezioni della manifestazione".

Il concerto, che sarà presentato da Pierluigi Di Tella e Filippo Pantieri, sarà preceduto, alle ore 15.30, da una visita al Museo Romagnolo del Teatro, Palazzo Gaddi, corso Garibaldi 96. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Museo Romagnolo del Teatro di Palazzo Gaddi".

Le due iniziative si inseriscono nell'ambito del service promosso dai Lions Club forlivesi e dal Leo Club Forlì che assicurerà l'apertura del Museo Romagnolo del Teatro tutte le domeniche pomeriggio fino al 17 giugno.

Ingresso libero. Per informazioni 3493737026.