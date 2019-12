Affari e occasioni alla Fiera del Riuso. Attesi oltre 350 espositori

L’idea giusta per regali di Natale la si può trovare domenica 15 dicembre alla Fiera di Forlì dove dalle 9.00 alle 19.00 arriva la Fiera del Riuso, un grande mercato dedicato a privati senza partita Iva, associazioni, enti di beneficenza che per un'intera giornata potranno scambiare, vendere, comprare a pochi euro oggetti di ogni genere. Prodotti tra i quali si può trovare un’occasione “last minute” a prezzi convenientissimi per un dono davvero speciale da porre sotto l’albero e scartare assieme a parenti ed amici.

Porte aperte tutto il giorno al quartiere fieristico di Forlì per un appuntamento che vedrà presenti oltre 350 espositori i quali, anziché buttare oggetti inutilizzati che altrimenti sarebbero destinati ad invecchiare in casa o in cantina, hanno deciso di proporli ai visitatori e agli altri espositori per essere scambiati o acquistati. Questo permetterà all’oggetto di rivivere e diventare una risorsa. L’etica di questo straordinario evento ha, infatti, radici sane: non solo si ricava un utile da prodotti non più utilizzati, ma si dà anche l’opportunità ad ognuno di noi di rispettare l’ambiente attraverso il riuso, sbarazzandosi del non-utile in modo ecologico ed evitando, quindi, costosi e dannosi sprechi.

La manifestazione, organizzata da Romagna Fiere, oltre ad offrire un grande mercato dell’usato, riciclato e recuperato, è pertanto un’occasione per ridare nuova vita a prodotti inutilizzati ed educare ad una migliore gestione del denaro.

Spulciando tra i banchi e tra una sorprendente quantità di merce esposta, ci sono occasioni per rinnovare in modo economico e consapevole il proprio guardaroba, per acquistare a prezzi irrisori prodotti utili per la cura e l’arredamento dell’ambiente domestico, per regalare a Natale un giocattolo ancora in ottimo stato per i bambini di ogni età, per trovare e donare ad amici e familiari ciò che può essere a loro gradito e utile: lampade, elettrodomestici, biciclette, riviste, vecchi dischi e cd, mobili, divani, tappeti, quadri, pregiate bottiglie, abbigliamento, accessori, orologi, bigiotteria, computer, tablet, telefonia, videogiochi, software di vario tipo, supporti audio-video.

E poi, tanti articoli prettamente natalizi con cui arredare la casa e l’albero da rintracciare tra i banchi dedicati all’hobbistica, al decoupage, al bricolage e al modellismo.

“Fiera del Riuso” si svolge a Forlì domenica 15 dicembre all’interno dei padiglioni della Fiera, in via Punta di Ferro 2, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con apertura a orario continuato.

Ingresso: intero 7.00 €. Con la riduzione scaricabile dal sito www.commerciantiperungiorno.it si entra con soli 5 €.