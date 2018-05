Apertura serale di Palazzo Romagnoli con doppia performance sul lavoro

Mercoledì 6 giugno ore 21,00 apertura serale di Palazzo Romagnoli con una performance dell'Associazione Culturale “Le stordite” dal titolo AFFONDATA SUL LAVORO – GLI OBBEDIENTI

In giugno i musei forlivesi ripropongono le aperture serali in occasione dei "Mercoledì nel cuore", con una ricca proposta di eventi, incontri e visite guidate.

Il primo appuntamento è a Palazzo Romagnoli con una performance della rassegna "Festival Internazionale di poesia e arti sorelle", ideato e curato dalle artiste Giorgia Monti e Serena Piccoli dell'Associazione Culturale "Lestordite".



Affondata sul lavoro, questo il titolo dello spettacolo scritto, diretto e interpretato da Serena Piccoli che verrà proposto alle ore 21,00 nel Salone dell'Incontro, con musica dal vivo di Fabio Strada.

A 70 anni dall’approvazione della Costituzione varie voci, buffe-poetiche-amare-ironiche, esprimono ciò che vivono a proposito dell’Art. 1: Repubblica fondata sul lavoro.

In scena l’autrice interpreta un testo attuale, fatto di testimonianze dirette di lavoratori e lavoratrici: dai giovani in studi legali e di architettura alle ballerine classiche, dai migranti di Africa e Europa dell’Est alle commesse dei supermercati.

Situazioni assurde vissute in una gimkana di precariato, caporalato, sessismo, omofobia, che sono quotidiane nell’Italia del 2018, raccontate con ironia, rabbia, umorismo, poesia e denuncia.

La performance, presentata con successo al Festival della Canapa di Forlì nel 2017, sarà preceduta per l'occasione dalle letture di alcune poesie a tema “il lavoro” tratte dal libro “Gli obbedienti” (Cicorivolta edizioni) di Francesca Del Moro, poetessa e performer.

Accanto ai quadri che gli artisti, contattati da Verzocchi, hanno realizzato sullo stesso tema, Francesca del Moro proporrà le sue poesie per una originale riflessione poetica.



Dalle 20,30 alle 23,00 sarà inoltre possibile visitare le collezioni del Novecento e le mostre temporanee "Il mestiere dell'orafo tra tradizione e modernità" e "Auto/Ritratti dal Novecento forlivese" ad ingresso libero.



Serena Piccoli, poeta e drammaturga, performer e organizzatrice di eventi culturali. Autrice di più di 30 testi teatrali messi in scena in tutta Italia, e di 4 libri. Ha poesie presenti in antologie e riviste, e viene invitata a Festival letterari. Primo premio Scart Drama 2013 per la drammaturgia con il testo: 'La rocca del Garda', commedia storica sulle vicende degli scaligeri. Alcuni versi di una poesia in inglese (Ode to a Spring Rose) sono nel progetto letterario-fotografico Quoting Love di Robert Roach in mostra nel 2015 al The Old Truman Brewery Art Space a Londra. Ha collaborato alla stesura del radio dramma ‘Estman radio’ sulla vita degli ex-operai di Marghera, opera presentata da Marinella Senatore alla Biennale Arte 2011 di Venezia e trasmessa da Rai Radio 2. E’ direttrice del Festival Internazionale di Poesia e Arti Sorelle (Forlì-Cesena) assieme a Giorgia Monti.



Francesca Del Moro è scrittrice, traduttrice, editor, performer e organizzatrice di eventi legati alla poesia. Ha pubblicato le raccolte di poesia Fuori Tempo (Giraldi, 2005), Non a sua immagine (Giraldi, 2007), Quella che resta (Giraldi, 2008), Gabbiani Ipotetici (Cicorivolta, 2013), Le conseguenze della musica (Cicorivolta, 2014) e Gli obbedienti (Cicorivolta, 2016). Nel 2014 LaRecherche.it in collaborazione con Poesia 2.0 le ha dedicato l’ebook antologico Interni, notte. Dal 2007 organizza eventi in collaborazione con varie realtà bolognesi e fa parte del comitato organizzativo del festival multidisciplinare “Bologna in Lettere”. Cura la rubrica “Poemata. Versi Contemporanei” per la rivista ILLUSTRATI edita da Logos.



