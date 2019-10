Agri-aperitivi di Campagna Amica, torna l’appuntamento con pesce a miglio zero e birra contadina

Al Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75, a Forlì, primo agri-aperitivo di questo #OttobreconGusto.

Protagonista, come sempre, il cibo: locale, genuino e ad origine garantita.

Giovedì 10 ottobre, a partire dalle ore 18.30, torna il ‘pesce a miglio zero’ dei Pescatori di Cesenatico. Durante la serata sarà possibile gustare l’ottimo fritto di paranza al cartoccio preparato dai pescatori della Coop Armatori di Cesenatico abbinato alle birre contadine del Birrificio La Mata (Solarolo) e ai vini delle aziende Tenuta Nasano (Riolo Terme) e Agricola Casadei (Predappio). I pescatori, anche in questa occasione, dispenseranno preziosi consigli ai consumatori su come imparare a riconoscere dal vivo il pesce fresco locale e difendersi dall’inganno del falso Made in Italy. Il Mercato, come ogni giovedì, aprirà alle ore 17 per consentire ai consumatori di fare una vera spesa a KM0, rimanendo poi attivo sino alle ore 21.