Agriaperitivo 100% romagnolo al mercato contadino di Viale Bologna 75

Una bevanda gustosa e sana per assaporare tutto il sapore invernale. La novità si chiama Brulé di melograno ed è stata creata dall’azienda agricola Rio del Sol di Faenza che giovedì 7 novembre, nell’ambito degli ‘Agriaperitivi contadini’ promossi da Campagna Amica, lo presenterà a partire dalle ore 18 al Mercato agricolo di viale Bologna 75, a Forlì.

L’originale Brulè, 100% made in Romagna, è una bevanda analcolica ottenuta seguendo una ricetta ispirata alla tradizione del vin brulè, con prodotti freschi e genuini, senza conservanti, attraverso un procedimento naturale che permette di conservare tutti i principi nutritivi del melograno. L’agriaperitivo del mercato contadino sarà, dunque, un’occasione per scoprire questa bevanda in abbinamento con il tagliere del contadino composto dai salumi naturali prodotti dall’azienda agricola Punto Zero di Cesena, i formaggi freschi e stagionati dell’azienda La Casera di Modigliana e la piadina al farro. Il Mercato sarà aperto per la vostra spesa dalle ore 15 alle ore 19.

Si ricordano qui di seguito gli orari del Mercato di viale Bologna 75

- Mercato dei produttori aperto martedì e sabato dalle 8 alle 14; giovedì dalle 15 alle 19

- Punto Campagna Amica-Macelleria aperto lun, mart e mercoledì dalle 8 alle 14; dal giovedì al sabato dalle 8 alle 19.