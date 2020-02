Un viaggio tra i sapori: al Mercato di viale Bologna passatelli tra tradizione e innovazione

Martedì il Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75 (Forlì) resterà chiuso in occasione della festività del Patrono cittadino. Il Mercato ritorna giovedì 6 febbraio con il primo Agriaperitivo a km zero del mese dedicato a ‘I Passadei - I passatelli tra tradizione e innovazione’. Dalle 18 menù biologico con passatelli in brodo di carne, passatelli asciutti speck e funghi, polpettine in umido con verza. E’ gradita la prenotazione al numero 0543/403327. Menù 15 euro. Come sempre il Mercato sarà aperto sin dalle 15 per consentire ai consumatori di fare una spesa sana, buona e locale.

Questi gli orari del Mercato di viale Bologna 75: mercato dei produttori aperto martedì e sabato dalle 8 alle 14; giovedì dalle 15 alle 19; Punto Campagna Amica-Macelleria aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 8 alle 14; dal giovedì al sabato dalle 8 alle 19; mentre la Cucina del Mercato è aperta dal lunedì al sabato dalle 12 alle 14.