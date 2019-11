"Pesce a miglio zero" all'agro-aperitivo del Mercato di Campagna Amica

Al Mercato di Campagna Amica di viale Bologna, 75, giovedì 14 novembre a partire dalle ore 18,00 un nuovo appuntamento con gli Agri-Aperitivi dei ‘Giovedì con gusto’.

Protagonista, come sempre, il cibo: locale, genuino e ad origine garantita. Gioved' 14 novembre tornano in città i pescatori di Cesenatico con il loro "pesce a miglio zero".

Durante la serata sarà possibile gustare l’ottimo fritto di paranza al cartoccio preparato dalla Coop Armatori di Cesenatico abbinato alle birre contadine del Birrificio La Mata (Solarolo) e ai vini delle aziende Tenuta Nasano (Riolo Terme) e Agricola Casadei (Predappio).

Il Mercato, come ogni giovedì, apre alle ore 15 per consentire ai consumatori di fare una vera spesa a KM0, rimanendo poi attivo sino alle ore 20.