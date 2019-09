ai piedi del gigante di domenica!

Domenica 6 ottobre si torna ai piedi del Gigante con le visite guidate sotto la diga. Si parte alle ore 14:30 (Ritrovo alle ore 14.15 presso la biglietteria della Diga).



Avete mai visto la diga dal basso? Vi siete mai chiesti com'è fatta dentro? Quali sono i sistemi di controllo? Per rispondere a queste domande si organizzano delle visite guidate ai cunicoli interni alla diga di Ridracoli per scoprire cos'è un pendolo rovescio o uno stramazzo triangolare.



Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione entro il giorno precedente al numero 0543 917912 comunicando nome e cognome, numero di un documento d’identità valido e data di nascita di tutti i partecipanti.



Costo: supplemento di €4 sul biglietto d’ingresso.

(10€ il biglietto famiglia 2 adulti e 2 bambini – gratuito sotto al metro di altezza)