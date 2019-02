Ai "Pomeriggi del bicchiere" Denis Campitelli va sulle orme di Secondo Casadei

Appuntamento speciale quello di domenica 24 febbraio, nell'ambito della rassegna "I Pomeriggi del Bicchiere", sempre al Teatro dell'ex Seminario a partire dalle 15.30: ad esibirsi è l'attore bertinorese Denis Campitelli con "Il Primo Secondo - Racconti e musica".

Lo spettacolo racconta come e cosa si ballava nelle aie dei contadini nella Romagna di metà ‘800, fino all’arrivo nei primi del ‘900, del Valzer della Mazurka e della Polka. Tra i tanti musicisti e complessi musicali che si formano in quel periodo, un nome su tutti spicca in modo particolare, quello del Maestro Secondo Casadei che il divertentissimo Denis Campitelli racconterà ispirato dai racconti di quei personaggi che conoscendolo furono travolti dal suo incontenibile carisma.

Le note dell'organetto diatonico di Andrea Branchetti, sulle melodie dei celebri brani di Secondo Casadei, ci accompagnano nell'atmosfera delle sale da ballo di un tempo, dove la musica popolare dava voce ed espressività agli stati d'animo del popolo romagnolo.

A concludere il tutto, il piacevolissimo Piacere dell'Assaggio che avrà come protagoniste due eccellenze del territorio bertinorese: i vini della storica azienda vitivinicola e agrituristica Fattoria Paradiso, prima in tutta la Romagna a produrre il Sangiovese Riserva e l' Agriturismo Al Colle, elegante struttura immersa nel verde nota per i suoi antichi sapori genuini ottenuti da un'accurata selezione di prodotti locali.