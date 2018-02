Ai pomeriggi del bicchiere il ricordo di Enzo Jannacci

Appuntamento speciale quello di domenica 18 febbraio nell'ambito della rassegna culturale I Pomeriggi del Bicchiere. Protagonista indiscusso sarà l'indimenticabile Enzo Jannacci a cui Nando Mainardi dedica una biografia, “L’importante è esagerare” (Vololibero, 2017). L'importante è esagerare non è soltanto il titolo di una canzone: è una dichiarazione di guerra, una confessione esistenziale. Di certo Enzo Jannacci - il suo autore e interprete - è stato il cantautore più esagerato della storia della canzone, in grado di unire opposti normalmente inconciliabili: la tristezza e l'allegria, la tragedia e la farsa, la disperazione e la leggerezza. Coerentissimo dal punto di vista poetico, eppure ogni volta in grado di spiazzare e stupire. Popolare, eppure anticonformista e distante dai gusti e dalle preferenze del grande pubblico. Con la sua aria stranita, Jannacci ha saputo cantare come nessun altro gli ultimi della pista: i barboni, i tossici, le prostitute, i telegrafisti dal cuore urgente, quelli che aspettano il tram, le donne che passano tristi serate in latteria, gli uomini a metà. Una storia artistica unica e irripetibile, che merita di essere conosciuta ed esplorata. Nino Mainardi la racconta seguendolo passo-passo, disco per disco, dall’inizio alla fine, dalla Milano agra al Tempo scaduto. Diverse le testimonianze, le interviste, gli stralci di giornali arruolati a supporto. La scrittura di Nando Mainardi risulta distesa e puntuale quanto basta per fare di “L’importante è esagerare” un punto di riferimento della pubblicistica jannacciana. Da regalarsi e regalare a chi ha orecchie ancora buone per intendere e testa capace di leggere tra le pieghe delle canzoni.

Per la parte enogastronomica due eccellenze del territorio bertinorese: la storica azienda vinicola Fattoria Paradiso, prima in tutta la Romagna a produrre il Sangiovese Riserva e con un ruolo fondamentale nella salvaguardia della produzione dell'Albana e del Pagadebit; e l'Enoteca Bistrot Colonna, situata appena sotto piazza della Libertà, in via Mainardi 10, all'interno dei locali dell’ex cinema, restaurati nel 2010, e che da sempre si distingue per la qualità delle sue proposte.