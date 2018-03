Ai Pomeriggi del Bicchiere una storia di mafia e musica jazz

Argomento spinoso quello del prossimo appuntamento della rassegna I Pomeriggi del Bicchiere di domenica 11 marzo alle 15.30, sempre al Teatro dell'ex seminario, Si parla infatti della storia del Boss mafioso Luciano Liggio assieme al giudice Giuliano Turone e alla giornalista Antonella Beccaria che presentano “Il Boss. Luciano Liggio. Da Corleone a Milano, una storia di mafia e complicità”. Il 1974 fu un anno senza ritorno. Un anno in cui non fu più possibile sostenere che la mafia a Milano non esisteva. Non solo esisteva, ma si era pienamente insediata. L’indagine che, partendo dai sequestri di Pietro Torielli e Luigi Rossi di Montelera, condusse alla cattura di Luciano Liggio,la “primula rossa di Corleone”, dimostrò anche altro: l’esistenza di stretti legami con ambienti eversivi e golpisti, la costruzione di solide imprese nell’economia legale e lunghissime latitanze dorate che non avrebbero potuto essere tali senza qualche copertura. Antonella Beccaria e Giuliano Turone raccontano una storia in cui il confine tra crimine e mondo legale può finire per confondersi, fino a non essere più visibile. Rispetto a quanto raccontano gli atti giudiziari, spesso inediti, in questo testo ci sono i ricordi in prima persona di un magistrato che le indagini non solo le ha condotte, ma le ha vissute.

Domenica la musica, come sempre proposta dalla Scuola Musicale D.Alighieri di Bertinoro, tornerà a graffiare con Alessandro Fariselli, stavolta in veste di saxofonista, Massimiliano Rocchetta al pianoforte, l’eclettico Giuseppe Zanca al basso e Fabio Nobile alla batteria. Un gruppo di valore internazionale che presenterà Jazz… e non solo Jazz. A concludere il pomeriggio l'assaggio degli ottimi vini di Bertinoro e della grande gastronomia locale. A proporci alcuni dei loro prodotti in degustazione saranno la Tenuta Diavoletto, specializzata nella produzione di vini di alta-qualità e con possibilità di pernottamento immersi tra i vigneti dell'azienda, e l'Osteria Perbacco, accogliente locale a gestione familiare che abbina piatti della tradizione romagnola a deliziose ricette particolari.