Al Centro Sociale "Primavera" protagonisti brani musicali della grande tradizione coristica romagnola

L’ultima settimana del mese di maggio il Centro Sociale “Primavera” di via M. Angeloni, 56, ospiterà due concerti di grande spessore musicale e di speciale significato intergenerazionale. Infatti, Lunedì alle 20,30 il Coro Anziani “Primavera” eseguirà brani musicali della grande tradizione coristica romagnola, diretti dal valente pianista maestro Omar Brui, mentre per venerdì 31 maggio alle 18,30 gli Alunni dei corsi di indirizzo musicale della Scuola Media “P. Zangheri”- dell’I.C.7 "Carmen Silvestroni" - Forlì, eseguiranno musiche per Flauto, Clarinetto, Chitarra, Pianoforte, diretti dall’apprezzatissimo maestro Tito Ciccarese.

In questa occasione il Centro Sociale diventa il luogo di incontro privilegiato delle generazioni, la “casa” affettiva di tutti nel quartiere, in cui le differenze di età, storia, culture, esperienze sono felicemente avvicinati e dove la musica emerge come elemento che unisce, include, abbraccia nonni, genitori, bambini, ragazzi. Cantare una “canta romagnola” che evoca le forti radici rurali, di lavoro, di amore, di sofferenza, di gioia della nostra bella terra, o far librare nell’aria magica di un concerto le note di strumenti dolci e nel contempo appassionati come un flauto, un pianoforte, un simpatico clarinetto e una ritmica chitarra, portano tutti coloro che ascoltano ai momenti più belli e spensierati della vita, passata o presente, addolcendo il nostro cuore e accarezzando la nostra anima. L’ingresso è libero in entrambi i concerti e tutti sono invitati. La sede del Centro Sociale “Primavera”, attiva da vari anni e gestita dai volontari dell'associazione Anziani Primavera APS, è attiva e dinamica nella promozione, oltre che stili di vita e socializzazione, di iniziative rivolte ad un ampio ed eterogeneo pubblico, aperte a tutti i cittadini interessati. Per ulteriori informazioni Centro Sociale “Primavera” Tel. 0543-63169 o e-mail: caossiprimavera@gmail.com