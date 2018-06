Al Cineflash evento speciale con il film del forlivese Andrea Petrini

Martedì 26 giugno alle ore 21 sarà proiettato al Cineflash Multiplex di Forlimpopoli "Happy clown", film diretto dal forlivese Andrea Petrini e Luigi Navarra. Si tratta del primo film girato a Forlì in programma al Cineflash.

"Happy clown" è un film del 2017 diretto da Andrea Petrini e Luigi Navarra. Il titolo riprende la web-serie "The sad story of a happy clown", disponibile su YouTube.

In una Forlì grottesca, quasi surreale, affollata da "freaks" che rendono un'atmosfera cupa e misteriosa, ma al tempo stesso estremamente vitale e caratterizzata da un pulsante erotismo dove vita, sesso, mutilazioni e morte si alternano in un trascinante delirio, si compie la "Via Crucis" di un ragazzo alle prese con una sindrome da emulazione verso il Joker.