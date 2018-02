Al Diego Fabbri serata in flamenco con due ospiti d'eccezione

Sabato 24 febbraio alle ore 21 sul palco del teatro Diego Fabbri si svolgerà lo spettacolo della compagnia di flamenco "Flamenquevive", con primi ballerini ospiti Juan Ogalla e Juan El Junco, alal voce Matias Lopez El Mati, José Salguero, alla chitarra Oscar Lago, Alberto Rodriguez e nel corpo di ballo Gianna Raccagni, Lucia Capponi, Laura Baioni, Juan Ogalla, Juan El Junco.

"Anima e corpo – Vivir flamenco" nuovo lavoro della già applaudita Compagnia con la partecipazione di due ospiti d’eccezione, Juan Ogalla Martinez e El Junco, storici primi ballerini della Compagnia di Cristina Hoyos. L’intangibile e il corporeo si fondono in un’alchimia perfetta per dare origine a questa Arte che da sempre si caratterizza per il suo dualismo: la gioia, il dolore, l’amore e la sofferenza si alternano con intensa fluidità in quelle che sono le espressioni base del flamenco: il cante, la chitarra e il baile. Cosa accade quando un corpo si mette a danzare accompagnato dalle forti note del flamenco? Il suo movimento non è solo fisico, ogni movenza del bailaor rivela la sua anima e un cosmo di sentimenti impressionante e inconsapevole. Il corpo sfoggia i suoi virtuosismi, grida forte la sua rabbia, la sua allegria, il lamento: ma a parlare non è il corpo, bensì l’anima! Anima irrequieta che cerca la sua ricompensa, la sua consolazione, la sua ragion d’essere. Nella stessa giornata è anche prevista una Masterclass per ballerini professionisti tenuta da Juan Ogalla in città (luogo da definire) e la possibilità di un incontro/conferenza tenuta da Juan El Junco, Juan Ogalla e Oscar Lagos (con traduttori della Compagnia) aperta al pubblico presso il Foyer del Teatro alle ore 18.