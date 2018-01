Al Foro Boario la 21esima edizione del Trebbo della Befana

Venerdì pomeriggio, dalle 15, la sala Conferenze del Foro Boario ospiterà la 21esima edizione del Trebbo della Befana. Si potranno ascoltare poesie, in dialetto romagnolo, con i poeti Elide Casali, Gianfranco Miro Gori, Marino Monti e Nevio Spadoni. Vi saranno anche canzoni e buona musica con il cantante Veris Giannetti. Protagonista dello spazio dedicato, come consuetudine, alla presentazione di un libro, sarà lo scrittore Claudio Pederzoli con il suo libro “Dalle elementari alla fine dei binari". Interveranno l'assessore Raoul Moscoli, Simona Rusticali, coordinatrice del quartiere Foro Boario, e Cesare Bartoletti, coordinatore del quartiere Pieveacquedotto. Alle 17 Gabriele Zelli presenterà il calendario in cui sono inserite le prime 12 fotografie classificate alla sesta edizione del concorso fotografico ”Pieveacquedotto in … Scatti” 2018 promosso dal Comitato Culturale di Pieveacquedotto. L'appuntamento sarà presentato da Piergiuseppe Bertaccini.