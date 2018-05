Al Mercato delle Erbe aperitivo di mezzogiorno con lo chef Parini

Gustosa iniziativa sabato mattina al Mercato Coperto. Sabato, a partire dalle 11.30, verrà proposto un laboratorio del gusto a cura di “Benso”, il ristorante di piazza Cavour. Il laboratorio ha per tema “Aperitivo di mezzogiorno” e avrà come protagonista lo chef Pier Giorgio Parini. "Sarete voi a fare la spesa e noi a cucinare le vostre scelte per l'aperitivo di mezzogiorno”, spiega il cuoco. "Si tratta di una iniziativa di qualità – afferma l’assessore al Centro Storico Marco Ravaioli – che mette a frutto creatività e spirito di collaborazione, ingredienti fondamentali nel progetto di riqualificazione del Mercato e di valorizzazione dell’area di Pizza Cavour". Di questo programma fa parte anche la mostra fotografica dedicata ai volti, ai colori e alle architetture del Mercato delle Erbe, allestita in collaborazione con Postcards Forlì nel corridoio centrale, la sportiva col logo tematico e gli aggiornamenti della pagina facebook.