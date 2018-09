Al Museo Archeologico di Forlimpopoli riprendono le conversazioni autunnali

Il Museo Archeologico di Forlimpopoli, in collaborazione con RavennAntica-Fondazione Parco Archeologico di Classe, Ausl Romagna Cultura e il Laboratorio di Antropologia e DNA antico-DBC Ravenna, Università di Bologna, promuove e ospita una nuova serie di conversazioni nel mese di ottobre 2018 e con essa intende ribadire il suo ruolo di ‘luogo identitario e depositario della memoria locale’, centro propulsore di educazione e di conoscenza per la valorizzazione non solo delle proprie collezioni archeologiche ma anche, grazie all’apporto di studiosi e ricercatori qualificati, del patrimonio storico della città di Forlimpopoli e delle più recenti e significative esperienze nel campo della ricerca scientifica e della museologia.

Il programma

Venerdì 5 ottobre ore 20.30

L'arte del sarto nel Medioevo.

Quando la moda diventa mestiere

Elisa Tosi Brandi

Ricercatore, Università di Bologna-Campus di Rimini

Venerdì 12 ottobre ore 20.30

Alimentazione e tumore dello stomaco

Luca Saragoni

Anatomopatologo, AUSL della Romagna

Venerdì 19 ottobre ore 20.30

Insani appetiti: i cannibali del Medioevo italiano

Angelica Montanari

Ricercatore, Università di Bologna-Campus di Ravenna