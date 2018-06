Al Parco Agosto è canapa show tra stampe 3D, degustazioni e concerti

Stampe dal vivo di oggetti 3D con la bio-plastica di canapa, degustazioni di cibi e bevande, incontri e dibattiti con gli esperti del settore e musica dal vivo. Questo e molto altro ancora durante il Dolce Vita Happening Party previsto per sabato 9 giugno dalle 14 alle 18 all'interno del Canapa Festival 2018 presso il Parco Urbano Franco Agosto a Forlì.

Dolce Vita, la rivista più diffusa dedicata al settore che è anche media partner dell'evento, ha selezionato per l'occasione le ultime applicazioni della canapa tra tessile, industriale e alimentare. Nello stand saranno presenti macchinari di ultima generazione che grazie alla tecnologia della stampa in 3D sono in grado di creare in tempo reale qualsiasi oggetto tridimensionale. La differenza con le normali stampanti 3D, in questo caso, sta nel fatto che i materiali utilizzati sono completamente naturali, rinnovabili e non inquinanti. L'azienda siciliana Kanèsis ha, infatti, creato una bio-plastica sostenibile che unisce la canapa ad altri scarti vegetali delle aziende agricole, senza coloranti o sostanze tossiche. Grazie a questo ritrovato, infatti, si possono sostituire i materiali petrolchimici con composti di origine vegetale, supportando così l’economia circolare e trasformando gli scarti in una preziosa risorsa. Le applicazioni di tale materiale sono pressoché illimitate: si va dall'edilizia al tessile, dall'oggettistica agli utensili passando per il packaging e offrendo una soluzione concreta al problema dell'inquinamento dovuto alla plastica.

Al party saranno presenti anche aziende del settore food, che proporranno degustazioni gratuite di prodotti a base di canapa: dalla birra artigianale alla pasta integrale, dai dolci con fiori ed essenze di canapa ai prodotti da forno con semi e aromi. Spazio anche al confronto sulle tematiche riguardanti argomenti come il proibizionismo, l'autoproduzione, gli stili di vita alternativi e molto altro, con i membri della redazione di Dolce Vita e la presenza dell'illustratore svizzero Ivanart, che si occuperà di ritrarre i presenti con le sue caricature dallo stile inconfondibile. Tanta musica con DJ set esclusivie live freestyle session con Ensi e Jack The Smoker.