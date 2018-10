Al parco Giorgi tornano le ruote giganti di Staccioli

Sabato 13 ottobre alle ore 16, presso il Parco Giorgi a Santa Sofia, l’opera di Mauro Staccioli, fresca di restauro, sarà inaugurata da Antonio Presti, il mecenate fondatore del parco artistico di Fiumara d’arte, in Sicilia, che è considerato uno dei più grandi d’Europa.

Antonio Presti, amico e profondo estimatore di Staccioli, sta dedicando la sua vita all’arte, intesa non come sterile culto del bello, ma come impegno civile, come strumento per arrivare al cuore delle persone e muovere al rinnovamento, tramite la conoscenza. "Difendo il bene comune - afferma Antonio Presti, - e quella che poteva sembrare utopia, progetto dopo progetto, sta continuando a prendere forma e corpo e continua a resistere". Non a caso, nel suo intervento, pubblico, Antonio Presti parlerà della "Resilienza della bellezza".