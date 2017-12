Al Parco Incontro arriva la Befana dello sport e dell'accoglienza

Torna la Befana al Parco promossa dal Comitato Volontari del Parco Incontro con il supporto delle associazioni sportive che utilizzano il

pattuinodromo coperto. L'arrivo dei Pasqualotti di Fiumana, oltre alla riproposizione di canti tradizionali, vuole ancora una volta porre l'attenzione sulla nascita di Gesù, vuol essere anche un segno di pace in un momento storico in cui la parola pace è sempre più messa in discussione. Ma vuole essere

anche un momento di rinnovo del principio della solidarietà e della accoglienza: i nonni raccontavano che al viandante mai veniva negato

nè un giaciglio ne un ristoro.

Durante la giornata si svolgerano esibizioni di pattinaggio artistico, corsa hockey in line e una rappresentazione di danza sportiva.