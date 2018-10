Al "Punta di Ferro" Annalisa Calandrini presenta “Amarsi cucinando sano"

Sabato alle 18, presso la Libreria Ubik, Centro Commerciale Punta di Ferro, Annalisa Calandrini, naturopata e food blogger, presenta "AMARSI CUCINANDO SANO. Le ricette roamagnole della Nonna rivisitate in chiave salutista" («Il Ponte Vecchio», Cesena, 2018). Dialogherà con l’autrice Marco Viroli.

Annalisa Calandrini, nata a Forlì, Naturopata a 360°, dallo stile di vita all’alimentazione, è la Food Blogger di “AmarsiCucinandoSano”; ama prendersi cura di sé e dei suoi cari attraverso un‘alimentazione naturale, sana, equilibrata e bioenergetica. Naturopatia significa anche questo, cura del proprio io ma soprattutto cura del proprio io interiore, anima & psiche perché spesso è da lì che parte la malattia ; è ciò che cerca di trasmettere nelle sue consulenze private come naturopata . Ecco perché ha deciso di condividere con voi questa passione, per illustrarci come ci si possa prendere cura di sé stessi con il cibo, ed ecco nascere “AmarsiCucinandoSano”. È consulente alimentare per diverse aziende, realtà in crescita con prodotti sani ed innovativi; scrive articoli sulla salute e tiene conferenze nell’ambito dell’alimentazione e del benessere. Amante dei viaggi ha condotto studi sulla longevità in giro per il mondo, intervistando ultra-centenari nelle cosidette Blue Zones (zone ad alta concentrazione di longevi).