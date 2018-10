Al San Luigi un evento in memoria del maestro Rossini

Per far conoscere le varie sfaccettature di Rossini, un ‘inattuale’ grande artista nel clima ottocentesco del romanticismo, l'evento vuole raccontarlo attraverso la storia, la musica e le immagini per promuovere e diffondere la sua opera e sua la figura e rendergli omaggio in occasione del 150° anniversario della morte, avvenuta nel 1868.

L’evento verrà organizzato e realizzato in collaborazione con l’Istituto Musicale Angelo Masini di Forlì, che da 90 anni persegue con esperienza, impegno e determinazione possono riassumersi l’obiettivo di istruire i giovani nelle varie discipline musicali e di diffondere la cultura musicale, attraverso non solo i concerti dei docenti, degli allievi e di artisti di fama internazionale, ma anche attraverso corsi di guida all’ascolto, scuola dell’ascoltatore, stage, conferenze e tante altre attività.

Negli ultimi anni l’istituto “Masini” sta impegnando molte delle sue energie nelle attività di “Musica di insieme” ed il suo gruppo orchestrale, formato da allievi e docenti, soddisfa le esigenze di far acquisire agli allievi le esperienze necessarie per le future attività artistico – professionali.

In un excursus della sua vita e dei suoi brani, curato dal direttore dell’Istituto Pierluigi Di Tella e commentato dalla docente di storia della musica dell’Istituto, Marinella Ramazzotti, accompagnato da brani musicali esibiti dal vivo con la pianista Pia Zanca il soprano Vittoria Magnarello e il baritono Haoran Feng, si proporrà al pubblico una visione ironica e allo stesso tempo virtuosistica dell’artista.

La serata sarà a ingresso libero, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna – Istituto per i beni culturali artistici culturali e naturali (IBC), attraverso il progetto "A scena aperta 2018".