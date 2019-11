Al Teatro Giovanni Testori il primo appuntamento de "Il luogo dello sguardo"

Lunedì 18 novembre, alle ore 17, si terrà al Teatro Giovanni Testori il primo appuntamento del laboratorio “Il luogo dello sguardo”, con l’incontro dal titolo ‘Looking for Hamlet’ tenuto dalla professoressa Raffaella Sintoni. "Il luogo dello sguardo" nasce dal desiderio di accompagnare un gruppo di giovani alla visione critica degli spettacoli della stagione di prosa e si propone come un percorso che ha l’obiettivo di suscitare domande a partire dagli spettacoli e far emergere l’originale punto di vista dei partecipanti. Un’occasione in cui i giovani potranno allenare il proprio sguardo sul teatro e sulla realtà che esso indaga, e far sentire la propria voce. La finalità non è dunque quella di informare e istruire i ragazzi, ma stimolarli a guardare (il termine ‘teatro’ deriva dal greco theatron, sostantivo che a sua volta viene dal verbo theaomai, ‘guardare’), a farsi e a fare domande, a scandagliare il corpo del materiale drammaturgico e confrontarsi con l’immaginario proposto sulla scena.

Il progetto prevede la collaborazione con il Gruppo di Teatro del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli ma è aperto a tutti i giovani interessati. Particolarità di questo primo incontro è che si terrà in lingua inglese. Gli incontri sono aperti a gruppi classe, gruppi di interesse e singoli partecipanti. La partecipazione agli incontri è gratuita e su prenotazione. Per i partecipanti al corso saranno disponibili biglietti e abbonamenti a prezzi agevolati per la visione degli spettacoli toccati dal progetto (carnet 5 ingressi a 24 euro). Ai partecipanti al corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Fra i partecipanti al corso saranno selezionati i moderatori delle conversazioni con gli artisti a fine spettacolo per appuntamenti selezionati della stagione di prosa. Info e prenotazioni: 0543.722456 teatrotestori@elsinor.net www.teatrotestori.it