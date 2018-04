Al via il laboratorio creativo gratuito "L'Albero delle Storie"

Venerdì 20 aprile, ore 16.00 si terrà presso la biblioteca decentrata A.Alberti (ingresso in via Samoggia 9) il laboratorio creativo gratuito "L'Albero delle Storie". Apriamo le orecchie e prepariamoci ad ascoltare letture emozionanti, a conoscere personaggi esilaranti e, perché no, ad inventarne insieme di nuovi!

L’iniziativa, rivolta a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni, sarà a cura della Cooperativa Sociale Formula Solidale, con la collaborazione dei volontari del progetto Nati per Leggere.

Prenotazione obbligatoria, effettuabile tramite mail all'indirizzo biblioteca.alberti@comune.forli.fc.it o chiamando direttamente la biblioteca al numero 0543/404137 negli orari di apertura (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30).