Al via l’annuale appuntamento ginnico "Cava gym cup"

Si terrà nella giornata del 8 aprile 2018 presso il Ginnasio Sportivo di Forlì in Viale della Libertà l’ormai consolidata CAVA GYM CUP, l’annuale competizione di ginnastica ritmica, artistica e gioco ginnastica, che a partire dalle ore 8 del mattino ospiterà circa 350 atleti provenienti da varie parte della Regione Emilia Romagna.

Il progetto CAVA GYM CUP ormai da 20 anni è parte integrante degli eventi che la Polisportiva Cava Ginnastica organizza sul territorio cittadino per la promozione dello sport come momento aggregativo, solidaristico e per tutti che sin dai tre anni di età attraverso i percorsi di Gioco Ginnastica favorisce l’abitudine al movimento e alla pratica sportiva e costruisce, così, passo dopo passo sani e corretti stili di vita.

CAVA GYM CUP, riservata a ginnaste e ginnasti dai 3 ai 16 anni che frequentano corsi di Gioco Ginnastica e di avviamento alla Ginnastica Ritmica e Artistica, nasce con lo scopo di dare valore al lavoro svolto dagli atleti in questi mesi di attività sportiva dando loro l’occasione di confrontarsi in un clima di festa e amicizia.

Durante la mattina e nel primo pomeriggio, spazio ai grandi attrezzi con la Ginnastica Artistica per continuare con la Ginnastica Ritmica e le sue evoluzioni con la palla, il nastro, il cerchio già a partire dalle 14.00. Dalle 16.00 in poi, tutti gli occhi saranno puntati sui piccolissimi e tenerissimi baby ginnasti e i loro percorsi di gioco-ginnastica.

Questa edizione di CAVA GYM CUP è per la Polisportiva cava Ginnastica ancora più significativa e importante perché è inserita all’interno delle iniziative organizzate per i festeggiamenti dei suoi 30 anni di attività. Ed per questo che ha voluto con sé tantissimi ospiti: le società partecipanti (Ginnastica Artistica Barca di Bologna, Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Dinamica di Forlì, Ginnastica Artistica Fusignano di Fusignano, Body Art SSD da Bagno di Romagna, ASD Ginnastica Santa Sofia di Santa Sofia9 che da anni condividono e sostengono questa importante esperienza, i volontari di Avis Comunale Forlì che presenzieranno a tutta la manifestazione, e William Palamara, presidente di Diabetes Marathon ASD, che alle 13.30 presenterà la propria esperienza come tedoforo alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 in Corea del Sud e mostrerà a tutti gli atleti la torcia olimpica.

