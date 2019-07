Alba al castello con il concerto del Trio Benedetti, Costa, Vallicelli

Un concerto alle prime luci del giorno in un luogo pieno di fascino come la terrazza panoramica della Rocca. E' un trio d'eccezione, composto da musicisti di grande esperienza e talento, ad esibirsi in un viaggio tra le note e il sorgere del sole: Gionata Costa al violoncello, Paolo Benedetti alla chitarra classica e Vince Vallicelli alle percussioni, incantano la Rocca Delle Caminate domenica 7 luglio, alle 6 del mattino.

Un ensamble musicale originale ed inedito con un repertorio costruito ad hoc per l'occasione. Il concerto si concluderà con una colazione offerta a tutti i partecipanti che potranno poi visitare la Rocca con le sue bellezze architettoniche.

Ingresso 15,00 €, Ridotto per possessori Artcard 10,00 €. I posti sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro Diego Fabbri:

Corso Diaz 34, Forlì - tel. 0543 30244, info@centrodiegofabbri.it