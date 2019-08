Alba con "Folli e Folletti" della violoncellista Simona Colonna

L’alba di domenica 4 agosto, sulla Rocca di Bertinoro, viene accompagnata dal concerto denominato Folli e Folletti, dell’artista violoncellista Simona Colonna.

Folli e Folletti è anche il nome dell’ultimo album della Colonna, da lei sapientemente scritto, arrangiato e prodotto per l’etichetta Maremmano e distribuito da R.D.S.

Un concept album dal cuore naif. Un omaggio genuino, alle origini piemontesi doc. dell’artista. Un’ode alla terra del Roero, scritta volutamente in dialetto, che celebra la bellezza e la semplicità della vita di campagna, ma che parla anche d’amore, di guerra e partigiani. Un disco che sa di viaggio, quasi fiabesco, di scoperte, riscoperte, di un apprendistato raccontato in 13 canzoni, attraverso le imprese del giovane e audace “Chisciotte” “ovvero il suo violoncello, così da lei chiamato. Alla conquista di Dulcinea, che altri non sarà, se non l’alter ego dell’artista, che “combatte contro i mulini al vento” ma alla fine, con coraggio e determinazione, affermerà sempre quello in cui lei crede. “Un mondo pieno di musica, che è l’unica cosa che può farci sentire vivi e felici - racconta Simona. E io mi sento cosi, quando salgo sul palco. Imbraccio il mio Chisciotte e vi racconto chi sono”.

Simona Colonna è un’artista eclettica. Compositrice, cantautrice, violoncellista e flautista. Spazia dal jazz, al folk, alla world music. Ha preso parte a diversi spettacoli con importanti orchestre italiane ed europee come le orchestre Modigliani e Città Lirica di Livorno, Jeune Ensemble Baroque de Provence di Nizza, Orchestra Filarmonica del Teatro di S. Filippo di Torino, Orchestra Risonanza di Montespertoli di Firenze. Vanta importanti collaborazioni con Cirque du Solei, Stefano Bollani, Peppe Servillo, Enrico Rava, Roberto Gatto, oltre che, numerose partecipazioni in programmi RAI sia radio che televisivi.

Lo spettacolo dell’artista piemontese, fa parte di Ci Vediamo all’alba, un percorso musicale e artistico d’autore, firmato Entroterre Festival, che illuminerà l’imbrunire della terra emiliano romagnola, in location mozzafiato. ( Inizio spettacolo ore 06.06 -Ingresso a pagamento: € 7 con colazione inclusa)

Tra gli appuntamenti in programma, domenica 11 agosto, lo spettacolo Amore non Amore con Peppe Servillo presso il Cortile della Rocca di Bertinoro (Ingresso a pagamento: € 15 intero, € 10 ridotto con colazione inclusa).