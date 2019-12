Forlimpopoli, s'inaugurano albero di Natale e pista di ghiaccio

Sabato il centro di Forlimpopoli è pronto a emozionarsi con i grandi appuntamenti di Natale. Nella giornata di sabato infatti è prevista l'accensione del grande albero di Natale e l'inaugurazione della pista di ghiaccio. Appuntamento alle 17 in Largo Paolucci con la pattinatrice Anna Remondini e l’atleta paraolimpico Loris Cappanna che aprono le "danze" sulla pista di ghiaccio. Accompagnano l'evento gli zampognari della Scuola di Musica Popolare, mentre dalle 16,30 in Piazza Garibaldi aprono lo Stand gastronomico di Avis Forlimpopoli e il mercatino di Natale. La pista di ghiaccio in Largo Paolucci sarà aperta tutti i pomeriggi fino al 6 gennaio.