Alessandra Sardoni e Salvatore Vassallo dialogano su comunicazione e politica

Mercoledì 27 novembre il Teaching Hub di Forlì ospita alle 17.15, in Aula 1, nell'ambito delle iniziative promosse congiuntamente dalla Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna a Forlì e dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, un dialogo su "Comunicare la politica e informare il pubblico nel tempo dei social".

A confrontarsi sul tema saranno Alessandra Sardoni, inviata di punta de La7, prima donna - nel 2013 - a ricoprire il ruolo di presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare e vincitrice - nel 2015 - del prestigioso premio giornalistico "il Premiolino", e Salvatore Vassallo, professore ordinario di scienza politica presso l'Università di Bologna e coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Mass media e politica.

L'incontro, ad ingresso libero fino all'esaurimento dei posti disponibili in Aula 1, fa parte degli "Experience Colloquia", il cantiere culturale ideato dalla Fondazione per spingere soprattutto i più giovani a riflettere sui temi delle trasformazioni in atto a livello economico e sociale confrontandosi con le voci più autorevoli a livello nazionale e internazionale.