Alessandro Ciacci al San Luigi Comedy Night

Il terzo ed ultimo appuntamento con il San Luigi Comedy Night è il 12 aprile con Alessandro Ciacci.

“Dentro a Ciacci ci sono i Monty Python, c’è Woody, c’è Noel Coward; in lui si agita anche qualcosa di Achille Campanile, un che di Marcello Marchesi, un po’ di Ennio Flaiano. E non parlo solo della scrittura, dello stile di Ciacci. Dico che Alessandro Ciacci pare immaginato da Campanile, scritto da marchesi e fatto agire da Flaiano”. (Paolo Cananzi, autore televisivo, sceneggiatore). All'attività di comedian, questa “giovane e pungente penna della satira riminese”, affianca quella di attore, regista e drammaturgo. Diplomatosi a Bologna, tra i testi diretti e interpretati si ricordano “Mandragola” di Machiavelli, “Let's Swift again!” dalle opere di J. Swift (molti testi in prima traduzione inedita italiana) e “The Gag is on the table”, sketch show comico attualmente in cartellone.

Nel dicembre 2015 Ciacci inizia ad esibirsi come monologhista in numerose città d' Italia, oltre ad organizzare e presentare in prima persona rassegne comiche. Ad aprile 2017 debutta il suo prim one man show, “Sillygismi. Facezie. Satire. Grondaie.” cui fa seguito l'anno dopo “A.C.U.M.E. - Another Ciacci's Unnecessary Marasmus Entertainment”. Del 2019 è invece lo spettacolo “Salamoia per intenditori”. Ha fatto parte del cast artistico dei programmi tv “CCN – Comedy Central News” condotto da Saverio Raimondo e “Stand Up Comedy” entrambi in onda su Comedy Central (ch. 124 di Sky). Nei suoi testi è evidente l'amore per la risata sofisticata e psichedelica di Woody Allen e dei Monty Python. Postmoderno nel mescolare in un potente calderone riferimenti pop e cultura classica. Ciacci guarda ad Aristofane e Jonathan Swift.



Per info e prenotazioni 3491058638 o messaggio sulla pagina FB SALA SAN LUIGI