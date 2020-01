Alessandro Serra porta in scena "Il giardino dei ciliegi"

Dopo il pluripremiato Macbettu, rilettura in lingua sarda del Macbeth di Shakespeare, il talentuoso, visionario regista Alessandro Serra si cimenta nella rivisitazione di un altro grande classico: Il giardino dei ciliegi di Čechov. Lo spettacolo, che ha debuttato lo scorso novembre a Cagliari e in poche settimane di tournée ha già raccolto l’entusiasmo della critica teatrale, andrà in scena al Teatro Diego Fabbri di Forlì da giovedì 23 a sabato 25 gennaio alle ore 21 e domenica 26 gennaio alle ore 16.

Oltre a firmare la regia, Alessandro Serra è anche autore della drammaturgia, delle scene, dei suoni, delle luci e dei costumi.

Lo spettacolo è interpretato da Arianna Aloi, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Marta Cortellazzo Wiel, Massimiliano Donato, Chiara Michelini, Felice Montervino, Fabio Monti, Massimiliano Poli, Valentina Sperlì, Bruno Stori e Petra Valentini.

Biglietti: da 12 a 27 euro.

Gli interpreti dello spettacolo incontreranno il pubblico sabato 25 gennaio alle ore 18 al Ridotto del Teatro Diego Fabbri. L’ingresso all’Incontro è gratuito fino a esaurimento posti.