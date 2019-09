Alimentazione e agli antichi rimedi nelle terre di Romagna inaugurano "I pomeriggi de' Racoz"

Sabato alle 16, al Circolo della Scranna (Corso Garibaldi 80, l'associazione culturale "E' Racoz" per il ciclo “I pomeriggi de' Racoz” dedica un appuntamento all'alimentazione e agli antichi rimedi nella terra di Romagna. Titolo dell'appuntamento "Alimentazione dei contadini e pellagra in Romagna. Una storia dimenticata". Interverranno Saverio Ruggeri, biologo, pranoterapeuta e conduttore della trasmissione televisiva “Salute Informa” in Videoregione; e Giancarlo Cerasoli, medico pediatra e autore di numerosi testi sulla storia della salute. E' prevista la proiezione di immagini. L' incontro sarà introdotto da e' Minestar Marino Monti