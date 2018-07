All'"Antica Pieve. Estate in musica" la Fattoria Roveroni in concerto

Giovedì, alle ore 21.30, nella Pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca' Mingozzi 9, per la rassegna "Antica Pieve. Estate in musica" sarà in programma un concerto della Fattoria Roveroni, diretta da Vanni Crociani. Ad ascoltare tutto insieme questo gruppo di musicisti sembra di avere di fronte una grande orchestra italiana "alla Arbore", da cui trae, in modo amichevole, lo stile coreografico. I componenti del gruppo danno vita ad uno spettacolo musicale allegro, frizzante, molto adatto ai luoghi all'aperto e all'estate. La Fattoria Roveroni si è formata nel 2008 quale espressione del corso di musica di insieme della Scuola musicale "Cesare Roveroni"; scuola a sua volta ispirata alla lunga tradizione e passione per la musica bandistica cittadina, che fondò a Santa Sofia la prima banda già nel 1844. Sin dalla formazione Fattoria Roveroni si è orientata ad un repertorio popolare incentrato sull'allegria e l'ironia dei brani che propone, come quelli di Renato Carosone, Enzo Jannacci, Renzo Arbore ed altri ancora, nei quali un ruolo importante è affidato ai cori d'insieme e all'impatto coreografico del gruppo, sotto la direzione di Vanni Crociani, pianista e compositore degli Equ, nonché arrangiatore dell'ensemble. Partecipazione libera.