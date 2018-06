Alla Festa Artusiana arriva 'il cibo giusto' degli Agrichef e degli agriturismi di Campagna Amica

Saranno i giovani Agrichef degli agriturismi della rete Terranostra-Campagna Amica di Forlì-Cesena e Rimini i protagonisti della proposta gastronomica studiata quest’anno da Coldiretti per animare, all’insegna del ‘cibo giusto’, piazza Garibaldi, vero cuore pulsante della tradizionale Festa Artusiana di Forlimpopoli. Per nove serate, da sabato a domenica 1 luglio, i produttori agricoli, gli agriturismi e gli agrichef, attori principali della rete Campagna Amica - il 'circuito' Coldiretti che diffonde e promuove tra i cittadini/consumatori una cultura del cibo basata su certezza dell’origine, qualità e stagionalità – si alterneranno ai fornelli per omaggiare Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana, e, ovviamente, per soddisfare il palato dei tanti visitatori attesi all’edizione numero 22 della celebre festa gastronomica. In particolare gli agrichef aderenti a Giovani Impresa (il movimento under 30 di Coldiretti), tutti reduci dal primo corso di certificazione ‘in gusto e autenticità’ promosso da Terranostra a Casa Artusi – proporranno ricette tipiche del territorio, rigorosamente ‘dal campo alla tavola’ abbinate ad ortofrutta e vini del territorio.

Non mancheranno i Pescatori di Cesenatico con l’ormai classico e atteso fritto misto di paranza dell’Adriatico e il mercato dei produttori di Campagna Amica, allestito nelle strade dedicate alla vendita diretta, ideale percorso per una spesa sotto le stelle davvero a km0, mercato quest’anno tra l’altro arricchito dalla presenza della ‘polpetteria’ del giovane imprenditore agricolo Andrea Bertozzi. Il mercato sarà dedicato, in particolare, alla frutta, vera regina dell’estate: dalle albicocche alle ciliegie fino alle prime freschissime pesche e nettarine. Anche quest’anno, inoltre, nella serata inaugurale di sabato, Coldiretti e Campagna Amica celebrano uno degli alimenti fondamentali della dieta mediterranea, il grano, organizzando la ‘Festa del Pane’. Le aziende agricole I Tirli e Alba d’Oro di Bertozzi Romana esaltano il principe dei cereali abbinando ai menù studiati dai Pescatori pani e prodotti da forno tipici, tutti realizzati a mano con i grani delle varietà locali Senatore Cappelli e con farro a km0.