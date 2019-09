Alla Fiera del cavallo si scoprono la pet therapy e l'equitazione solidale

Quando i cavalli diventano un alleato terapeutico: per dare evidenza e far conoscere gli aspetti più belli della relazione tra uomo e cavallo e, in particolare, il ruolo che questo splendido animale può ricoprire nelle terapie riabilitative, venerdì 20 settembre dalle ore 9:30 presso il quartiere fieristico di Forlì, si tiene il convegno “Equitazione solidale”.

L’incontro, aperto a tutti e organizzato all’interno dell’importante fiera equestre “Forlì International Horse Fair”, è organizzato dall’Associazione GrandeGiu' for Love and Care presieduta dalla prof.ssa Giuliana Gemelli e vedrà come relatori esperti di varie discipline medico-sanitarie provenienti da tutta Italia. Tra questi, nella sessione pomeridiana, anche alcuni professionisti dell’Istituto Tumori della Romagna (IRST) IRCCS per fornire il punto di vista oncologico. In particolare, per IRST, interverranno il Prof. Giovanni Martinelli, Direttore Scientifico, la dr.ssa Romina Rossi, medico palliativista IRST e il dr. Pierpaolo Fattori, medico-ematologo IRST.

Svariati i temi che verranno toccati, dalle terapie assistite col cavallo e le relative linee guida, alla riabilitazione psichica e fisica, al benessere dell’animale, alle esperienze di pazienti fino ai progetti futuri previsti anche in ambito oncologico.

Gli appuntamenti della “Forlì International Horse Fair” continuano fino a domenica 22 settembre.