Alla Galleria Artistica la mostra dell’artista forlivese Ilaria De Lorenzi

Venerdi alle ore 20.30 inaugura alla Galleria Artistica di Forlì in Via Lazzaretto 17 la mostra dell’artista forlivese Ilaria De Lorenzi “MOLTITUDINI/ Saprofaga”. La mostra resterà aperta fino all’8 giugno. Ilaria De Lorenzi incarna oggi la figura dell’artista senza limiti. Animata dalla costante ricerca di nuove sperimentazioni, spinge la sua arte verso innumerevoli Moltitudini d’espressione.

La libertà creativa vissuta in questi anni da De Lorenzi la conduce come un’instancabile esploratrice a creare magiche connessioni fra la moda, il gioiello, l’abito e l’accessorio in tutte le sue diverse declinazioni.

In mostra verrà esposta in esclusiva assoluta la serie “Saprofaga”, gioielli unici legati all’oggetto trovato in natura. Fra questi monili troviamo denti, pietre e forme organiche che incastonate nel metallo rivivono sotto forme nuove. In ogni pezzo prendono vita le fantasie di Ilaria De Lorenzi in un’atmosfera fatata che rimanda alle fiabe, al sottobosco, al muschio e ai fiori con finiture in bronzo e argento. Nascono così anelli, spesso sovradimensionati, oppure ciondoli e orecchini eccentrici e di grande personalità, generati da quell’anima rock e profondamente introspettiva qual è Ilaria De Lorenzi.