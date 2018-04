Alla ricerca della salamandrina: escursione per famiglie

Dopo un’affascinante escursione in battello sul lago di Ridracoli, si parte per un’escursione adatta a tutta la famiglia per entrare nel magico mondo degli anfibi. Insieme andremo alla scoperta della Salamandrina perspicillata (conosciuta anche come salamandrina dagli occhiali), un animaletto dall’aspetto assai curioso. La primavera, quando le femmine entrano in acqua per deporre le uova, dopo essere state fecondate a terra è il periodo ideale per osservarle.



Ritrovo ore 9.30 a Idro. Escursione in battello alle ore 10, sbarco alla zattera del Comignolo e rientro in diga lungo il sentiero che costeggia il lago. Rientro previsto per le ore 13.30. Escursione Turistica. Lunghezza percorso 5 km, dislivello circa 150 m.

Essendo animali selvatici non è assicurato che si vedano!



Prenotazione obbligatoria entro venerdì 27 aprile, l’escursione si effettua con un minimo di 15 partecipanti.

Intero 10€



bambini 8€ (da 1m di altezza fino ai 12 anni di età)



Per info e prenotazioni: tel 0543 917912 ladigadiridracoli@atlantide.net