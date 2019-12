Alla Rimbomba di Bertinoro "Il teatro" di Francesco Gobbi

Sabato 28 dicembre, alle 21,30, monologhi e le poesie di Francesco Gobbi al Circolo culturale La Rimbomba, in via Mainardi 14, nel cuore del centro storico di Bertinoro. Una serata dedicata alla poesia, ma non solo, attraverso le performance di un giovane di talento: Francesco è infatti capace di conquistare la platea con ritratti romagnoli e letture mai scontate della vita quotidiana. E alla Rimbomba presenterà anche poesie inedite. Gobbi ha recentemente pubblicato il suo primo libro: "Poesie e altro" (Tosca Edizioni), disponibile al termine dello spettacolo. Ulteriori info e prenotazioni: Tel e WhatsApp 333.1296915 (Davide Fabbri).