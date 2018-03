Alla scoperta dei vini da varietà resistenti con Thomas Niedermayr

Cosa succede se la cucina romagnola incontra i profumi e i sapori dei vini da varietà resistenti? La risposta sarà data domenica 25 marzo al Ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli, dove per una sera sarà ospite il viticoltore Thomas Niedermayr di Appiano sulla Strada del vino (Bolzano) per raccontare e far assaggiare i suoi vini da vitigni “Piwi”.

I Piwi sono uve capaci di difendersi da sole dalle malattie funginee della vite, nate incrociando direttamente in vigna varietà europee con specie americane e asiatiche. Non avendo bisogno di trattamenti chimici danno vita a vini naturali definiti da diversi critici enogastronomici anche “vini super bio” o “vini del futuro”.

Durante la serata, con inizio alle ore 19.30, i vini di Thomas Niedermayr saranno serviti in abbinamento a piatti di pesce e di terra preparati con ingredienti di stagione: un percorso dall’antipasto al dolce ideato per valorizzare aromi e sapori sorprendenti attraverso grandi classici reinterpretati della cucina romagnola.

Il contributo di partecipazione è di 35 euro e comprende sei piatti, cinque vini, acqua e caffè. Informazioni e prenotazioni: tel. 0543.748049 – ristorante@casartusi.it