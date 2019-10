Domenica 10 novembre al Centro Visita del Parco di Premilcuore, dalle ore 15.00 si va alla scoperta del Mondo dei Funghi.



Ritrovo alle ore 15.00 per un incontro durante il quale, in compagnia di un esperto, si copre qualcosa di più sull'affascinante mondo dei funghi. Quali sono commestibili? Quali sono le buone pratiche di raccolta?

Al termine piccola degustazione di prodotti locali per tutti i partecipanti.

Iniziativa gratuita, è consigliata la prenotazione.



Per informazioni e prenotazione consigliata:

Centro Visita di Premilcuore Tel. 0543 956540, mail cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it