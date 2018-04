“Rossini a Forlì. Alla scoperta del patrimonio rossiniano custodito in città”, è il titolo dell’appuntamento inaugurale del Gaddi Festival 2018, rassegna d’incontri legati alla valorizzazione del patrimonio storico-musicale della città di Forlì, e del Museo Romagnolo del Teatro di Palazzo Gaddi. Non tutti sanno che l’unità fondi antichi della Biblioteca Comunale “A. Saffi”, custodisce un’impressionante quantità di materiale rossiniano: musica autografa manoscritta, carteggi autografi, trascrizioni inedite di musica rossiniana, materiali biografici, ritratti, caricature, bozzetti di scena e tanto altro. Un corpus documentale di fondamentale importanza per lo studio della figura di uno dei più grandi operisti italiani.

Domenica 8 Aprile, alle ore 16, per commemorare il 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini, Filippo Tadolini, presidente dell’Associazione Forlì per Giuseppe Verdi, intervisterà il musicologo Paolo Fabbri, docente dell’Università di Ferrara ed autore del volume “Rossini nelle raccolte Piancastelli di Forlì” (Edizioni LIM, 2001), allo scopo di rendere consapevole la cittadinanza dell’esistenza di questo patrimonio, oggi per lo più sconosciuto ai forlivesi, con l’auspicio che questa consapevolezza possa essere un giorno occasione di stimolo alla produttività artistica del territorio e alla sua offerta culturale. L’incontro, ad ingresso libero, si svolgerà presso il Museo Romagnolo del Teatro di Palazzo Gaddi, in Corso Garibaldi 96, e a seguire presso l’attigua Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale “Angelo Masini”, dove verrà proposto un concerto rossiniano con il soprano forlivese Federica Venturi ed il baritono Lorenzo Malagola Barbieri, accompagnati al pianoforte da Pia Zanca.

Durante il pomeriggio una copia del volume del Prof. Fabbri, ed altri testi inerenti al tema trattato, verranno regalati ai partecipanti attraverso un sorteggio. L’iniziativa ha lo scopo di favorire simbolicamente la divulgazione dei temi culturali promossi dal Festival, offrendo al pubblico un’ulteriore opportunità di approfondimento della ricca storia della musica e dello spettacolo legata al nostro territorio.

Il Gaddi Festival 2018, a cura del raggruppamento ForlìMusica, è reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Forlì, i Lions Clubs Forlì Host, Forlì-Cesena Terre di Romagna, Forlì Valle del Bidente, Forlì Giovanni de’ Medici, il Leo Club di Forlì, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e l’Istituto Musicale “Angelo Masini”, la Biblioteca Comunale “A. Saffi” di Forlì - unità fondi antichi, manoscritti e raccolte Piancastelli, l’IBACN della Regione Emilia-Romagna.